Трое пострадавших госпитализированы после взрыва дома в Тобольске

В Тобольске в результате взрыва частного дома по ул. Октябрьская, 62 пострадали три человека. Как сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале, они госпитализированы в Областную больницу № 3, угрозы их жизни и здоровью — нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Петра Вагина Фото: Телеграм-канал Петра Вагина

«На месте работают специалисты. В 19.00 я проведу комиссию по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Данную зону мы объявим зоной вероятных чрезвычайных ситуаций», — сказал градоначальник. Он подчеркнул, что сегодня будет проведена оценка поврежденных домов и квартир. Повреждения будут восстановлены.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», взрыв произошел вечером 12 марта. В результате «хлопка» повреждено здание многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла.

Мария Шараева