Ребенок, пострадавший от взрыва в Тобольске, умер в больнице

В больнице скончался ребенок, ставший жертвой взрыва дома в Тобольске, сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале. Мальчик проходил лечение в Тюменском ожоговом центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Искренне сочувствую родным. Окажем семье всю необходимую помощь в организации похорон»,— написал мэр Тобольска.

Напомним, 12 марта в частном доме по ул. Октябрькая, 62 в Тобольске произошел хлопок бытового газа. Пострадали два человека, женщина и ребенок, они были доставлены в Областную клиническую больницу №1 в Тюмени.

Анна Капустина