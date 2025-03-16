Даниил Медведев не смог выйти в финал «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Даниил Медведев завершил выступление на теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале 29-летний россиянин, посеянный под пятым номером, уступил датчанину Хольгеру Руне (12-й номер посева) со счетом 5:7, 4:6. Матч продолжался 1 час 39 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

В финале представитель Дании сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом (2) и британцем Джейком Дрейпером (13). Хольгеру Руне 21 год. На его счету четыре победы в турнирах ATP. Его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022, 2023) и Уимблдона (2023).

На счету Даниила Медведева 20 титулов ATP. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но смог выиграть лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет до 16 марта. Он относится к категории «мастерс». В 2024 году победителем розыгрыша стал испанец Карлос Алькарас.