Рубио сообщил Лаврову о начале военной операции США против хуситов

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проинформировал его о решении американской стороны начать военную операцию против сил хуситов в регионе Красного моря, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы и призвал стороны к политическому диалогу для поиска решения, «исключающего дальнейшее кровопролитие». Беседа состоялась по инициативе американской стороны, отметило ведомство.

«Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. С. В. Лавров и М. Рубио условились оставаться в контакте»,— сказано в сообщении российского МИДа.

Телефонный диалог господ Лаврова и Рубио прошел накануне, 15 марта. Как сообщал Госдеп США, стороны обсудили дальнейшие шаги по восстановлению отношений двух стран.

По итогам встречи в Эр-Рияде страны договорились в том числе восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, а также работать над организацией встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. 27 февраля представители России и США также провели переговоры в Стамбуле. 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча американской и украинской делегаций, на которой Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

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