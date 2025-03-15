Над шестью регионами сбили 126 БПЛА

Минобороны России заявило, что в ночь на 15 марта силы ПВО работали в Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областях. Всего, по данным ведомства, уничтожено 126 беспилотников.

Над территорией Волгоградской области силы ПВО сбили 64 БПЛА. Над Воронежской областью уничтожены 38 беспилотников, над Белгородской — 14, над Брянской — семь, над Ростовской — два, над Курской — один.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотников повреждения получили несколько частных домов в разных районах региона. В Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 15 марта опасность атаки БПЛА объявляли в Северной Осетии, Крыму, Ростовской и Самарской областях. В Саратове и Волгограде приостанавливали работу аэропортов.