Над Воронежской области уничтожены как минимум пять БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов региона уничтожены не менее пяти беспилотников. Ранее он писал, что в еще одном районе сбиты «несколько БПЛА».
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале.
Примерно в 23:00 мск угрозу атаки БПЛА объявили в Ростовской области. Режим ввели в третий раз за день.
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События СВО за март 2025 года
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