Над Воронежской области уничтожены как минимум пять БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов региона уничтожены не менее пяти беспилотников. Ранее он писал, что в еще одном районе сбиты «несколько БПЛА».

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале.

Примерно в 23:00 мск угрозу атаки БПЛА объявили в Ростовской области. Режим ввели в третий раз за день.