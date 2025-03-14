Макрон призвал Россию принять предложение о прекращении огня

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, 14 марта, заявил, что Россия обязана «принять американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня», передает BFM. Господин Макрон считает, что это нужно сделать «сейчас», объявив перемирие между Москвой и Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Российская агрессия на Украине должна прекратиться. Преступные действия должны быть остановлены. Уклончивые заявления — тоже»,— написал президент Франции в своем аккаунте в соцсети X. Также он сообщил, что сегодня обсудил итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Киром Стармером.

В субботу, 15 марта, работа над усилением поддержки Украины и достижением прочного и долговременного мира вместе с господами Зеленским и Стармером и другими партнерами будет продолжена, добавил Эмманюэль Макрон.

Об однозначно уклончивом ответе Москвы о перемирии — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».

Алексей Тарханов, Париж