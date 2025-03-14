Российские дипломаты поговорили с задержанным капитаном контейнеровоза Solong

Российские дипломаты провели телефонный разговор с задержанным в Великобритании гражданином РФ. Он был капитаном контейнеровоза Solong в момент столкновения с танкером 10 марта. Мужчина рассказал о своем самочувствии. Для общения со следствием ему предоставлены переводчик и адвокат.

«Вечером 13 марта этого года дипломаты консульского отдела посольства провели обстоятельный телефонный разговор с капитаном судна. По его словам, он хорошо себя чувствует. Россиянину предоставлены переводчик и адвокат, с которым наши сотрудники также поддерживают постоянный контакт»,— сообщили «РИА Новостям» в российской дипмиссии.

Об аресте 59-летнего мужчины стало известно во вторник, 11 марта. Россиянину предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по халатности. Его заключили под стражу после окончания поисков пропавшего члена экипажа Solong.

Остальные 13 человек, находившиеся внутри контейнеровоза, а также 23 члена экипажа танкера MC Stena Immaculate эвакуированы. Помимо капитана Solong еще четверо россиян были на судне в момент столкновения, уточнило посольство РФ в Лондоне.

Контейнеровоз протаранил танкер в Северном море, вблизи Британских островов. В результате оба судна загорелись. Американская логистическая компания Crowley, груз которой перевозил танкер, сообщила, что при столкновении произошла утечка авиационного топлива. Замминистра транспорта Великобритании Майк Кейн уточнил, что Solong «вряд ли останется на плаву». При этом риск экологической катастрофы в регионе снизился, так как утечка затронула лишь 10% топлива из резервуара танкера.