Пять россиян находились на борту судна Solong, которое протаранило танкер в море

На судне Solong, которое столкнулось с танкером Stena Immaculate в Северном море, находились пять россиян, включая капитана контейнеровоза. Об этом сообщило ТАСС российское посольство в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

«По информации судовладельца, в состав команды Solong входят пять граждан Российской Федерации. Среди них — капитан судна, который был задержан компетентными органами Великобритании и в настоящее время находится под следствием»,— заявили в посольстве. Там добавили, что все члены экипажа живы и у них нет травм.

Задержанному капитану судна предоставили переводчика и адвоката. В посольстве добавили, что поддерживают контакт с его супругой, британскими ведомствами и полицейским участком, где сейчас находится капитан.

Контейнеровоз Solong под флагом Португалии, который перевозил ядовитый цианистый натрий, столкнулся в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США, который стоял на якоре. Это произошло 10 марта. 59-летнего капитана задержала полиция региона Хамберсайд на северо-востоке Англии. Американская логистическая компания Crowley, груз которой перевозил танкер, сообщила, что после столкновения произошла утечка авиационного топлива. 12 марта стало известно, что вероятность экологической катастрофы из-за столкновения снизилась.