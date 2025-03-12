Риск экологической катастрофы из-за столкновения судов в Северном море снизился

Вероятность экологической катастрофы из-за столкновения в Северном море контейнеровоза Solong и танкера MC Stena Immaculate снизилась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей и береговую охрану. По их данным, площадь пожара на Solong к сегодняшнему дню существенно сократилась, а на Stena Immaculate огня больше не наблюдается. Кроме того, дополнительных утечек топлива не зафиксировано.

Контейнеровоз Solong протаранил танкер MC Stena Immaculate недалеко от города Кингстон-апон-Халл в понедельник, около 10:00 по местному времени. Танкер шел под флагом США, контейнеровоз — под флагом Португалии. Сообщалось о 32 пострадавших и как минимум одном погибшем. На борту танкера находится авиационное топливо Jet-A1.

Также сообщалось, что на борту Solong находится 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием, однако владельцы судна опровергли эту информацию. Сегодня владелец Solong германская компания Ernst Russ сообщила, что капитан контейнеровоза, который является гражданином России, задержан. В компании также сообщили, что весь экипаж контейнеровоза состоит из граждан России и Филиппин.

Оба судна загорелись после столкновения. Владельцы танкера сообщили об утечке с него некоторого количества топлива, однако, по их данным, она затронула лишь 10% всего находящегося на судне топлива. Также, как сообщает британская береговая охрана, после утечки топлива в результате столкновения в понедельник дополнительных попаданий его в море не зафиксировано.

Яна Рождественская