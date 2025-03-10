Столкнувшийся с танкером контейнеровоз перевозил ядовитый цианистый натрий

На борту контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером MC Stena Immaculate у берегов Великобритании в Северном море, находятся 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на информационный сервис Lloyd's List Intelligence.

Сообщается также, что на борту танкера находится авиационное топливо Jet-A1. Оба судна загорелись после столкновения. Американская логистическая компания Crowley, груз которой перевозил танкер, сообщила, что при столкновении произошла утечка некоторого количества авиационного топлива.

Контейнеровоз Solong протаранил танкер MC Stena Immaculate недалеко от города Кингстон-апон-Халл около 10:00 по местному времени. По данным The Mirror, танкер шел под флагом США, контейнеровоз — под флагом Португалии. Также сообщалось о 32 пострадавших. В районе столкновения ведется спасательная операция.

Яна Рождественская