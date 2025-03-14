Генсек НАТО допустил окончание боев на Украине уже в этом году

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимистичные настроения насчет скорого окончания военного конфликта на Украине. Он выразил надежду, что бои закончатся раньше чем через год.

«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше»,— сказал господин Рютте в интервью Bloomberg.

То же самое сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что по вопросу урегулирования на Украине есть «основания испытывать осторожный оптимизм», а также заявил, что президент России Владимир Путин солидарен с мнением президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц также сказал об «осторожном оптимизме». Он комментировал будущие требования России и Украины в процессе урегулирования конфликта.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но если это приведет к долгосрочному миру между странами. По его словам, нужно учитывать несколько нюансов, среди которых — кто именно будет гарантировать сохранение режима прекращения огня. Также вчера в Москву прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф для обсуждения возможности заключить временное прекращение огня на 30 дней.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».