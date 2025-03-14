Русские ракетки зажигают в Калифорнии

Впервые в истории BNP Paribas Open, проходящего в Индиан-Уэллсе объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $19,4 млн, игроки из России одновременно дошли до полуфиналов как мужской, так и женской одиночной сетки. Даниил Медведев, взявший верх в трех партиях над Артюром Фисом, теперь встретится с Хольгером Руне, а Мирра Андреева, справившаяся в двух сетах с Элиной Свитолиной, сыграет с Игой Швёнтек. При этом Андреева по итогам этого состязания уже гарантировала себе минимум восьмое место в мировом рейтинге.

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Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

До конца турнира в Индиан-Уэллсе еще три дня, но уже сейчас можно сказать, что он получился крайне успешным для российского тенниса. Еще никогда в истории этого состязания, которое проводится в объединенном формате с 1989 года, игроки из России не доходили одновременно до полуфиналов как мужской, так и женской одиночных сеток, что удалось сейчас Даниилу Медведеву и Мирре Андреевой.

Встреча Медведева с Артюром Фисом показала, что россиянин наконец преодолевает спад в своей игре, случившийся у него в начале сезона.

20-летний француз, считающийся одним из самых талантливых представителей своего поколения, приложил массу усилий к тому, чтобы остановить фаворита, но в решающий, самый последний момент все же уступил ему.

Исход первой партии предопределил провал, случившийся у Фиса в третьем гейме на своей подаче, но второй сет проходил уже под его диктовку. В третьей партии Медведев повел — 2:1, однако француз не сдавался и сделал два брейка подряд, создав себе отрыв — 4:2. Резкие выходы Фиса в те минуты к сетке смотрелись очень эффектно, но Медведев смог не потерять нить игры. Не позволив сопернику закрепиться на достигнутых рубежах, он сравнял счет и довел дело до тай-брейка.

Он проходил при сильнейшем ветре и получился абсолютно равным. До последней секунды разница в счете составляла не более одного очка. Не использовав два матчбола, Медведев и при розыгрыше третьего попал в трудную ситуацию. Фис хорошо подал, сразу побежал к сетке, нанес первый сильный удар с лета, но Медведев вовремя сориентировался, удачно подставил ракетку под мяч, спровоцировав ошибку француза, на этот раз пробившего с лета в далекий аут. О том, каких внутренних усилий стоил Медведеву подобный финиш, говорили его эмоции после победного очка.

Россиянин радовался как ребенок — сильнее, чем после победы в финале US Open 2021 года над Новаком Джоковичем. «Я был шокирован и не контролировал свой адреналин»,— признался он.

Победа со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7) позволила российскому финалисту Индиан-Уэллса последних двух лет в третий раз подряд попасть там в четверку сильнейших и защитить 400 из 650 рейтинговых очков, полученных 12 месяцев назад. Следующим оппонентом Медведева, который не проходил по сеткам «мастерсов» так далеко с марта прошлого года, будет датчанин Хольгер Руне, который также в трех партиях сломил сопротивление голландца Таллона Грикспора. Хотя нынешний сезон пока складывается для Руне не лучшим образом, а в прошлом году в четвертьфинале Индиан-Уэллса россиянин взял верх в двух партиях, предстоящая игра вряд ли будет легче, чем матч с Фисом. «Игра и дисциплина сейчас у меня на уровне»,— считает Руне. В другом полуфинале испанец Карлос Алькарас, замахнувшийся на свой третий подряд титул в Индиан-Уэллсе, сыграет с британцем Джеком Дрейпером.

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Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Встреча Мирры Андреевой с Элиной Свитолиной проходила одновременно с матчем Медведева и Фиса и в целом оправдала прогнозы. Опытнейшая украинка изо всех сил пыталась затягивать россиянку в вязкие, затяжные розыгрыши, и ее 17-летней сопернице не сразу удалось найти верные ходы для нейтрализации этой тактики. В третьем гейме первой партии Свитолина имела два брейк-пойнта, но россиянка преодолела сложности сама, не ожидая чужих ошибок, и после этого уже достаточно уверенно контролировала ход игры на своей подаче.

Перелом наступил в предпоследнем гейме первой партии. Достаточно было Свитолиной, почувствовавшей дополнительное психологическое давление, немного снизить точность своих ударов, как преимущество Андреевой стало явным, и украинка перестала успевать за ее атаками.

Даже когда в середине второго сета Свитолина, отыграв уже потерянную подачу, сравняла счет, сомнений в победе Андреевой почти не возникало.

Она тут же снова вышла вперед — 4:3, а вскоре сделала еще один брейк и победила — 7:5, 6:3, став самой юной полуфиналисткой Индиан-Уэллса с 2005 года, когда до этой стадии тоже в 17 лет там дошла Мария Шарапова. К тому времени было уже известно, что олимпийская чемпионка Парижа китаянка Чжэн Циньвэнь в двух сетах проиграла Иге Швёнтек. Таким образом, по итогам BNP Paribas Open Андреева гарантировала себе высшее за карьеру восьмое место в мировом рейтинге.

Подняться еще выше, сразу на шестую позицию, россиянка сможет в том случае, если возьмет в Индиан-Уэллсе титул. Исключать этого, конечно, нельзя, хотя данная задача представляется крайне сложной.

Сейчас Андреевой предстоит полуфинал против Швёнтек. В феврале россиянка обыграла вторую ракетку мира в Дубае, но на медленном покрытии Индиан-Уэллса, позволяющем польке подстраиваться под мяч наилучшим образом, используя все преимущества своей техники, шансы Андреевой объективно ниже. Об этом говорит и статистика. В четырех матчах на пути в полуфинал Швёнтек, двукратная (2022, 2024) чемпионка BNP Paribas Open, отдала всего шесть геймов. Чтобы превзойти ее, россиянке нужно сыграть в такой же бронебойный теннис, который способны показывать Елена Рыбакина и Елена Остапенко, считающиеся самыми неудобными оппонентками Швёнтек.

Другой женский полуфинал, между Мэдисон Кис и Ариной Соболенко, тоже представляется очень интересным. Он будет повторением финала Australian Open, в котором американке сенсационно удалось взять верх, и белорусской теннисистке самое время взять реванш, иначе ее реноме явного лидера мирового женского тенниса может пошатнуться.

Евгений Федяков