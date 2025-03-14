ЛДПР предлагает платить домохозяйкам за домашнюю работу

Законопроект, согласно которому неработающим гражданам, занимающимся домашним хозяйством, будут положены ежемесячные выплаты, направят на рассмотрение в Госдуму. Проект разработал депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов. С текстом документа ознакомился ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, выплата полагается на полгода и равна прожиточному минимуму в регионе. Претендовать на нее могут только те семьи, в которых размер среднего дохода на человека не превышает двух прожиточных минимумов. При предоставлении нужных документов выплату можно продлить.

Под «ведением домашнего хозяйства» в документе подразумеваются работы по дому (приготовление пищи, стирка, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры), затраты времени на покупку продуктов, а также на уход за детьми, инвалидами и престарелыми родителями.

Господин Нилов уточняет: на мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, законопроект не распространяется. «Они (иностранные граждане, недавно получившие гражданство.— "Ъ") смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства»,— добавил депутат.

В феврале Госдума приняла закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. На реализацию программы маткапитала на этот период, по оценке властей, понадобится почти 2,8 трлн руб. Продлить выплаты предложил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2024 году.

О мерах поддержки семей с детьми — в материале «Ъ» «Пропагандой и рублем».