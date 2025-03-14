Суд отклонил просьбу Слепакова отменить или снизить штраф иноагента

Мосгорсуд оставил в силе штраф артиста и музыканта Семена Слепакова за нарушение правил деятельности иноагента. Он пытался добиться отмены или снижения штрафа в размере 30 тыс. руб. за отказ разместить плашку иноагента на двух постах в Telegram-канале. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сторона защиты посчитала вину Семена Слепакова (признан иноагентом) недоказанной, а наказание — необоснованным и чрезмерно суровым. Мосгорсуд признал решение законным и оставил его без изменений.

Минюст внес Семена Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. По версии ведомства, комик получал поддержку от иностранных источников, «негативно высказывался в отношении россиян» и выступал против военной операции на Украине. Артист пытался обжаловать этот статус в Замоскворецком суде Москвы, но тот отклонил иск. Аналогичное решение принял Второй кассационный суд.

Вчера, 13 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатами подготовлены три законодательные инициативы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов. Документы предусматривают расширение критериев признания лиц иноагентами, введение уголовной ответственности за противоправные действия против страны, судебные разбирательства в отсутствие подсудимых и другие меры.

5 марта Госдума одобрила в первом чтении полный запрет на просветительскую и образовательную деятельность иноагентов, а также новые штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста.

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