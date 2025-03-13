В РФ введут уголовную ответственность за содействие международным организациям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатами подготовлены три законодательные инициативы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов. Документы предусматривают расширение критериев признания лиц иноагентами, введение уголовной ответственности за противоправные действия против страны, судебные разбирательства в отсутствие подсудимых и уголовную ответственность с конфискацией имущества за содействие международным организациям, в которых не участвует РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами»,— подчеркнул Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Согласно первой инициативе, иноагентами могут быть признаны лица, оказывающие содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, например Международному уголовному суду. Также в категорию попадут те, кто помогает иностранным госорганам в действиях против безопасности РФ или вовлекает граждан, включая несовершеннолетних, в сбор военно-технической информации.

Вторая инициатива предполагает судебное разбирательство в отсутствие подсудимых для иноагентов и тех, кто покинул страну, но совершает преступления против России из-за рубежа. В перечень таких преступлений включены призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности, а также распространение фейков о российской армии.

Третья инициатива вводит уголовную ответственность сроком до пяти лет с конфискацией имущества за дискредитацию вооруженных сил и призывы к санкциям против России. Отдельно предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы за содействие по найму международным организациям, в которых РФ не участвует.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении полный запрет на просветительскую и образовательную деятельность иноагентов, а также новые штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста.

Подробнее об этом читайте в материале «Просвещение от противного».