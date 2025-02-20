Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана за организацию переговоров делегаций РФ и США. Москва и Эр-Рияд, сообщил Кремль, продолжат взаимодействовать по линии ОПЕК+ для стабильности глобального нефтяного рынка, а также сотрудничать в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

«Президент России тепло поздравил Наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником — Днем основания саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций»,— говорится в сообщении Кремля.

Переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствовали глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило надежду, что переговоры позволят сблизить позиции Москвы и Вашингтона и отразятся на установлении мира и безопасности.

О реакции американских СМИ на переговоры в Эр-Рияде — в материале «Ъ».

Лусине Баласян