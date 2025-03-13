Эвакуированные мирные жители рассказали Хинштейну, как жили в захваченной Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил пункты временного размещения, в которых находятся мирные жители, вывезенные из освобожденной Суджи. Они рассказали ему, как жили в подвалах без еды, воды и света, а также о том, как хоронили соседей. Их истории глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эвакуация мирных жителей из курской Суджи

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Эвакуация мирных жителей из курской Суджи

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Заместитель главного редактора газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко рассказала, что семь месяцев назад не хотела уезжать, поскольку «не верила, что все так серьезно». «Когда она поняла, что опасно, было уже поздно — ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе»,— сказал Александр Хинштейн.

Жительница села Мартыновка Суджанского района рассказала, что украинские военнослужащие предложили отправить ее в Курск, но увезли в Суджу. Вернувшись домой, она съела полторы буханки свежего хлеба. Еще одна курянка находилась в захваченном городе с кроликом. По словам врио губернатора, она и сейчас не может выпустить питомца из рук, так как «с ним не так страшно».

«Встретил пожилую семейную пару. Они застали еще Великую Отечественную, вспоминали, как не было тогда еды, и как тяжело, когда снова пришлось через это пройти спустя столько лет»,— рассказал Александр Хинштейн.

Вечером 12 марта глава региона сообщил, что из Суджи вывезли 68 мирных жителей. По данным на 13:00 13 марта, их количество превысило 140. Накануне в Telegram-канале «Северный ветер» опубликовали видео, на котором российские военнослужащие свободно перемещаются по центру города и поднимают свой флаг. Сегодня днем в Минобороны подтвердили информацию о получении контроля над Суджей, а также сообщили об освобождении поселка Меловой Суджанского района и хутора Подол Беловского района.

12 марта Курскую область посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Последний рассказал, что освобождено уже 86% захваченной территории региона.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Пункты назначения».

Алина Морозова