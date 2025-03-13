В Анапе на шести участках пляжей найдены новые выбросы мазута

Мониторинговые группы в зоне уборки береговой линии города-курорта Анапы выявили шесть участков пляжей, на которых в ночь на сегодня, 13 марта, а также утром появились новые выбросы нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Новые скопления мазута обнаружены на берегу моря между станицей Благовещенской и поселком Витязево. Спасатели, муниципальные служащие и волонтеры продолжают уборку пляжей, просеивая песок. Накануне, 12 марта, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил обеспокоенность в связи с тем, что с повышением температуры воздуха и морской воды лежащий на дне мазут всплывает на поверхность моря. Предстоящий курортный сезон будет открыт только по согласованию с Роспотребнадзором, в случае если очистка пляжей позволит сделать их полностью безопасными, заявил губернатор.

Между тем на электрометаллургическом заводе в Абинске закончилась переплавка частей кормы танкера «Волгонефть-239», который в декабре прошлого года сел на мель у мыса Панагия. Сотрудники спасательных служб распилили корму на части и вывезли на переплавку металлический лом, из которого получилось 620 тонн арматуры.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел после того, как 15 декабря 2024 года во время сильного шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», перевозившие около 9 тыс. тонн мазута.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Танкеры не справились со штормом»

Анна Перова, Краснодар