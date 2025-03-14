В 2024 году в медучреждения Татарстана обратились 10,3 тыс. пострадавших от животных

В 2024 году около 10,3 тыс. жителей Татарстана обратились за медицинской помощью после получения повреждений от безнадзорных животных. Этот показатель на 9,6% выше, чем в прошлом году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора республики.

От контакта с безнадзорными животными пострадали более 4,5 тыс. человек, а от укусов собак — 6,4 тыс. граждан.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить субъектам РФ самостоятельно определять срок содержания бездомных животных в приютах, а по истечении времени усыплять их. Один из авторов инициативы, депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, в своем Telegram-канале сообщил, что в 2024 году 237 тыс. россиян пострадали от укусов собак. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству данную инициативу не поддержал.

Подробнее о законопроекте — в материале «Усыпить нельзя приютить».

Диана Соловьёва