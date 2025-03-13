Правительство РФ направит Курской области 2,5 млрд на поддержку промпредприятий

Правительство России решило направить Курской области 2,5 млрд руб. на поддержку промышленных предприятий. Как сообщили в кабмине, это может ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных муниципалитетах и обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За 2024 год из федерального бюджета в Курскую область поступило более 60 млрд руб. С начала 2025 года региону направили 6,6 млрд руб. на выдачу жилищных сертификатов, 2,5 млрд на поддержку аграриев, 40 млрд на ежемесячные выплаты в 65 тыс. руб. пострадавшим от вторжения ВСУ.

О том, как российские войска освобождают курское приграничье, читайте в публикации «Ъ» «Суджа возвращается в Россию».

Алина Морозова