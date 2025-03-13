Пострадавшим предприятиям в Курской области выделят 2,5 млрд руб.

Правительство выделит дополнительно около 2,5 млрд руб. на поддержку Курской области. Средства будут направлены на финансирование пострадавших предприятий в регионе. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Решение позволит ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах региона. Также средства помогут обеспечить социальные гарантии для граждан»,— сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС).

По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, в 2024 году правительство выделило на поддержку Курской области свыше 60 млрд руб. Средства направили на выдачу жилищных сертификатов, «компенсацию затрат на имущество» и другие цели.

Во время посещения 12 марта одного из командных пунктов в Курской области президенту России Владимиру Путину доложили о начале завершающей стадии операции по ликвидации группировки ВСУ в курском приграничье.

Сегодня, 13 марта, Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Меловой, Подол и Суджа в Курской области. До освобождения Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с момента прорыва границы в августе 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Суджа возвращается в Россию».