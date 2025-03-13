«Роскосмос» вышел на заключительный этап разработки ракеты нового «Союз-5»

Ракетно-космический центр «Прогресс» отправил опытный образец первой ступени ракеты-носителя «Союз-5» («Иртыш») на испытания. В научном центре ракетно-космической промышленности пройдут холодные и огневые стендовые тесты, рассказали в «Роскосмосе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @roscosmos_gk Фото: @roscosmos_gk

«Баки горючего и окислителя, входящие в первую ступень "Союза-5", прошли цикл наземной экспериментальной отработки, подтверждены заложенные характеристики»,— добавила пресс-служба госкорпорации.

Компания назвала испытания значительным шагом в производстве ракеты-носителя нового поколения. В «Роскосмосе» заявили, что разработка ракеты «Союз-5» находится на заключительном этапе, а ее пуск запланирован на конец 2025 года с Байконура.

В октябре 2024 года стало известно о переносе запуска ракеты на год. Замгендиректора центра «Прогресс» Равиль Ахметов тогда говорил, что совершить первый пуск предполагается только в 2026 году. Изначально планировалось запустить «Союз-5» в 2023 году.

Ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») — российская двухступенчатая ракета-носитель полутяжелого класса. Она может вывести на околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ее оснастят двигателем с тягой около 800 тонн — РД-171МВ («царь-двигатель»).

12 марта была перенесена миссия SpaceX Crew-10 к Международной космической станции с участием российского космонавта Кирилла Пескова. Теперь полет должен состояться 14 марта.