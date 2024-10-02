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Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесли на год

Первый пуск российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5» планируется на 2026 год, заявил первый замгендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов. Предполагалось, что «Союз-5» запустят в 2025 году.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

«"Союз-5" находится на стадии разработки. Совершить первый пуск предполагается в 2026 году»,— сказал господин Ахметов журналистам (цитата по ТАСС).

Он также рассказал, что в течение трех месяцев планируется осуществить еще пять пусков ракет «Союз». Они запланированы с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.

Ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») — российская двухступенчатая ракета-носитель полутяжелого класса. Она способна вывести на околоземную орбиту до 17 т полезного груза. Ее должны оснастить двигателем с тягой около 800 т — РД-171МВ («царь-двигатель»).

Изначально планировалось, что «Союз-5» запустят в 2023-м. В том году в «Прогрессе» сказали, что ракета-носитель будет готова к запуску в конце 2025-го.

О российской космической отрасли — в материале «Ъ» «Есть ли жизнь без Марса».

Лаура Кеффер

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