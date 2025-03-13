Минспорт запретил взносы за участие несовершеннолетних в соревнованиях
Минспорт России установил запрет на сбор взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. Приказ проходит апробацию на уровне субъектов страны, сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
«Данная работа проводится. Приказом Минспорта от 4 марта 2025 года установлено требование о запрете сбора взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет»,— сказал господин Никитин (цитата по ТАСС).
В октябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил о проблеме коммерциализации детского спорта и призвал «разобраться с этим как следует». Господин Путин, в частности, обратил внимание на требование платить дополнительно за индивидуальные занятия в секциях.
Согласно докладу «Народного фронта» главе государства, малообеспеченные семьи не имеют достаточного доступа к бесплатному детскому спорту. В числе основных причин, которые препятствуют этому, названы нехватка бесплатных детских спортшкол в стране и средств на оплату занятий и покупку инвентаря у родителей. 77% респондентов заявили, что вынуждены нести дополнительные расходы в связи с тем, что их дети бесплатно занимаются спортом, и эти траты сопоставимы с расходами семей, где дети тренируются на коммерческой основе.
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