Минспорт запретил взносы за участие несовершеннолетних в соревнованиях

Минспорт России установил запрет на сбор взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. Приказ проходит апробацию на уровне субъектов страны, сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Данная работа проводится. Приказом Минспорта от 4 марта 2025 года установлено требование о запрете сбора взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет»,— сказал господин Никитин (цитата по ТАСС).

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил о проблеме коммерциализации детского спорта и призвал «разобраться с этим как следует». Господин Путин, в частности, обратил внимание на требование платить дополнительно за индивидуальные занятия в секциях.

Согласно докладу «Народного фронта» главе государства, малообеспеченные семьи не имеют достаточного доступа к бесплатному детскому спорту. В числе основных причин, которые препятствуют этому, названы нехватка бесплатных детских спортшкол в стране и средств на оплату занятий и покупку инвентаря у родителей. 77% респондентов заявили, что вынуждены нести дополнительные расходы в связи с тем, что их дети бесплатно занимаются спортом, и эти траты сопоставимы с расходами семей, где дети тренируются на коммерческой основе.

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