Общественный транспорт Сочи ожидает рост пассажиропотока на четверть

Транспортная система Сочи перевезла свыше 80 млн пассажиров в 2024 году и прогнозирует рост на 15–25% в 2025 году. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Маршрутная сеть курорта включает 126 регулярных маршрутов, среди которых 83 функционируют по регулируемым тарифам и 43 — по нерегулируемым. Ежедневно на линии работает более 800 транспортных средств.

Перевозки осуществляют семь компаний, включая одно муниципальное предприятие. В общественном транспорте города за 2024 год зарегистрировано свыше 63 млн платежных операций.

С 2022 года администрация приобрела 181 автобус в рамках государственных и региональных программ, а коммерческие автопредприятия дополнительно закупили 43 автобуса среднего класса. Среди новых машин муниципалитета — 77 автобусов большого класса на газомоторном топливе, 50 газомоторных автобусов большого класса, 9 электробусов и 45 единиц среднего класса на газе.

Сочи планирует участвовать в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». При положительном решении экспертной комиссии город намерен приобрести 10 автобусов малого класса для обслуживания отдаленных районов.

Вячеслав Рыжков