Мэр Екатеринбурга сделал бесплатным проезд для ветеранов ВОВ

Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники и бывшие узники гетто получили право бесплатного проезда в городском общественном транспорте Екатеринбурга, об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Бесплатный проезд будет предоставляться в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро при предъявлении удостоверения, подтверждающего особый статус. Акция является бессрочной.

«Такая мера социальной поддержки стала возможной, в том числе, благодаря применению брутто-контрактов — одного из главных пунктов транспортной реформы»,— сообщил Алексей Орлов.

По словам главы города, он уже подписал соответствующее постановление.

Напомним, всем 38 участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), которые проживают в столице Среднего Урала, будет присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга». Награда дает право на дополнительные льготы, в том числе бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями.

Ранее в Екатеринбурге вводили бесплатный проезд на электротранспорте 31 декабря и 1 января. За эти дни городской электротранспорт перевез около 350 тыс. пассажиров.

Полина Щуцкая