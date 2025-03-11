Дума Екатеринбурга предусмотрела присвоение 38 ветеранам звания почетных граждан

Всем 38 участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), которые проживают в столице Среднего Урала, будет присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга». Соответствующий проект решения об особенностях вручения награды поддержали все 27 депутатов гордумы, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Директор департамента организационного и документационного обеспечения мэрии Алена Мартынова напомнила собравшимся, что положение о присвоении почетного звания предусматривает вручение награды одному человеку в год, однако добавила, что изменения, внесенные в документ в 2023 году, допускают принятие «отдельных решений думы в связи со знаменательными юбилейными датами и памятными событиями». «Очевидно, что в юбилейный год Великой Победы, с учетом позиции президента, такие особенности могут быть установлены в отношении екатеринбургских ветеранов, участников ВОВ»,— сказала глава департамента.

Первый вице-спикер думы Михаил Матвеев добавил, что в случае принятия проекта решения мэрия и администрации районов Екатеринбурга приступят к работе по уточнению числа участников ВОВ и сбору необходимых документов. «Комиссия по МСУ внесет решение на рассмотрение думы, мы его примем, и к 80-летию Победы награды будут вручены»,— заверил депутат.

Госпожа Мартынова добавила, что на рассмотрении вопроса о присвоении почетного звания число ветеранов, удостоенных награды, может сократиться. «В январе администрацией Екатеринбурга предварительно проведена работа по уточнению количества, на тот момент было 38 участников ВОВ, сейчас их меньше»,— пояснила она.

Звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» за всю историю его существования были удостоены 102 человека. В 2024 году его обладателем стал 100-летний ветеран ВОВ Жорж Токарев, который принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года. Награда дает право на дополнительные льготы, в том числе бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями.

Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу Министерства обороны РФ о присвоении ветеранам звания почетных граждан регионов и населенных пунктов, в которых они проживают. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил присвоить почетные звания всем участникам ВОВ, которые зарегистрированы на территории субъекта.

Василий Алексеев