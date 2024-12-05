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В Екатеринбурге на время праздников сделают бесплатными проезд и парковку

В Екатеринбурге планируют ввести бесплатный проезд на метро и электротранспорте 31 декабря и 1 января. С 29 декабря по 8 января планируется сделать бесплатной парковку для жителей и гостей города. Соответствующее предложение озвучил вице-мэр Рустам Галямов на заседании коллегии городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инициативу господина Галямова одобрил глава города Алексей Орлов, попросив подготовить соответствующее постановление.

Анна Капустина

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