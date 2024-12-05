В Екатеринбурге на время праздников сделают бесплатными проезд и парковку

В Екатеринбурге планируют ввести бесплатный проезд на метро и электротранспорте 31 декабря и 1 января. С 29 декабря по 8 января планируется сделать бесплатной парковку для жителей и гостей города. Соответствующее предложение озвучил вице-мэр Рустам Галямов на заседании коллегии городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инициативу господина Галямова одобрил глава города Алексей Орлов, попросив подготовить соответствующее постановление.

Анна Капустина