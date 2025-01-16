Бесплатным проездом в Новый год в Екатеринбурге воспользовались 350 тыс. человек

В Екатеринбурге с 31 декабря на 1 января городской электротранспорт перевез около 350 тыс. пассажиров, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В новогоднюю ночь трамваями, троллейбусами и метрополитеном воспользовались на 21% больше человек, чем за аналогичный период прошлого года, когда общественным транспортом воспользовались 287,7 тыс. человек. «Если перевести цифры пассажиропотока в недополученную прибыть, подарок составил примерно 11,5 млн руб.»,— сообщили в администрации Екатеринбурга.

В мэрии отметили, что практика бесплатного проезда в новогоднюю ночь признана востребованной и будет применяться в будущем.

В Екатеринбурге ввели бесплатный проезд на электротранспорте 31 декабря и 1 января. На все новогодние праздники в период с 29 декабря по 8 января были бесплатно доступны автопарковки.

Полина Щуцкая