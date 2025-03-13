В Южном федеральном округе средняя зарплата за год выросла на 12,7%

Медианная зарплата, предлагаемая работодателями в феврале 2025 года, в Южном федеральном округе (ЮФО) год к году выросла на 12,7% и достигла 62 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе рекрутингового портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты уточняют, что ситуация в отдельных субъектах ЮФО отличается. Так, в Краснодарском крае медианная зарплата в феврале 2025 года достигла 66 тыс. руб. (в феврале 2023 года — 59 тыс. руб.), Ростовской области — 64 тыс. руб. (55 тыс. руб. годом ранее), а в Адыгее — 51 тыс. руб. (45 тыс. руб. соответственно). В среднем по России этот показатель составил 62,8 тыс. руб.

По уровню средней зарплаты, предлагаемой работодателями на hh.ru, ЮФО из восьми федеральных округов занимает предпоследнее, седьмое, место. Больше всего платят в Центральном, Дальневосточном (медианная зарплата — 80 тыс. руб.) и Северо-Западном федеральных округах (76,5 тыс. руб.).

Директор по персоналу курорта Абрау-Дюрсо Ольга Валуева отмечает, что в последние годы на рынке труда ЮФО, как и в целом по России, произошли значительные изменения во взаимоотношениях работодателей и соискателей. «Для работодателей ключевым трендом стала борьба за таланты. Компании все чаще предлагают не только конкурентоспособную зарплату, но и дополнительные бонусы: гибкий график, удаленную работу, обучение за счет компании, корпоративные программы поддержки здоровья и wellbeing»,— рассказывает эксперт.

Для соискателей, по наблюдениям Ольги Валуевой, на первый план выходят не только финансовые условия, но и ценности компании, возможность профессионального роста, баланс между работой и личной жизнью. Молодежь и специалисты с опытом стали более избирательными, что заставляет работодателей адаптироваться.

«Также наблюдается тренд на партнерские отношения: работодатели все чаще воспринимают сотрудников как партнеров, а не просто как ресурс. Это проявляется в более открытой коммуникации, вовлечении сотрудников в принятие решений и создании комфортной рабочей среды. Эти тенденции я оцениваю как позитивные, так как они способствуют созданию более сбалансированного и устойчивого рынка труда»,— заключает эксперт.

Маргарита Синкевич