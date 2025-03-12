Трамп ждет мира после прекращения огня, его спецпосланник едет в Москву. Главное

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме о получаемых из Москвы позитивных сигналах. Одновременно стало известно, что его советник Уолц созвонился с российским коллегой (каким — не уточняется), а спецспосланник Уиткофф приедет на этой неделе в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Заявления Трампа

В ходе контактов по Украине обсуждался в том числе территориальный вопрос, не только прекращение огня.

Обсуждаемые предложения по Украине сопряжены как с плюсами, так и с существенными минусами для России.

Владимир Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился.

Я не хочу применять финансовые рычаги по отношению к России, я хочу мира.

Я рассчитываю, что за прекращением огня последует полное перемирие, и конфликт на этом закончится.

Мы еще не разговаривали с Владимиром Путиным по существу, но из Москвы идут позитивные сигналы.

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