Трамп ждет мира после прекращения огня, его спецпосланник едет в Москву. Главное
Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме о получаемых из Москвы позитивных сигналах. Одновременно стало известно, что его советник Уолц созвонился с российским коллегой (каким — не уточняется), а спецспосланник Уиткофф приедет на этой неделе в Москву.
Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
Заявления Трампа
- В ходе контактов по Украине обсуждался в том числе территориальный вопрос, не только прекращение огня.
- Обсуждаемые предложения по Украине сопряжены как с плюсами, так и с существенными минусами для России.
- Владимир Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился.
- Я не хочу применять финансовые рычаги по отношению к России, я хочу мира.
- Я рассчитываю, что за прекращением огня последует полное перемирие, и конфликт на этом закончится.
- Мы еще не разговаривали с Владимиром Путиным по существу, но из Москвы идут позитивные сигналы.
Кроме того
- Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц провел телефонный разговор с российским коллегой, сообщил Белый дом.
- Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня.