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Коммерсантъ FM
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Трамп ждет мира после прекращения огня, его спецпосланник едет в Москву. Главное

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме о получаемых из Москвы позитивных сигналах. Одновременно стало известно, что его советник Уолц созвонился с российским коллегой (каким — не уточняется), а спецспосланник Уиткофф приедет на этой неделе в Москву.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Заявления Трампа

  • В ходе контактов по Украине обсуждался в том числе территориальный вопрос, не только прекращение огня.
  • Обсуждаемые предложения по Украине сопряжены как с плюсами, так и с существенными минусами для России.
  • Владимир Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился.
  • Я не хочу применять финансовые рычаги по отношению к России, я хочу мира.
  • Я рассчитываю, что за прекращением огня последует полное перемирие, и конфликт на этом закончится.
  • Мы еще не разговаривали с Владимиром Путиным по существу, но из Москвы идут позитивные сигналы.

Кроме того

  • Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц провел телефонный разговор с российским коллегой, сообщил Белый дом.
  • Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня.

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