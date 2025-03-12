МИД Британии отозвал аккредитацию российского дипломата

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России Андрея Келина и сообщило об отзыве аккредитации российского дипломата и его супруги. Решение принято в качестве ответной меры: российский МИД предписал двум сотрудникам британского посольства в Москве покинуть Россию.

«Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный чиновник МИДа ясно дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей. Соответственно, мы предпринимаем немедленные ответные действия, отзывая аккредитацию российского дипломата и его супруги. Мы не принимаем это решение легкомысленно, но мы всегда давали понять России, что если она пойдет на эскалацию, мы предпримем ответные действия»,— говорится в сообщении британского МИДа.

10 марта ФСБ сообщила о выявлении двух сотрудников посольства Великобритании в Москве, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Дипломаты — второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид — указали ложные данные при въезде в Россию, утверждала спецслужба. На этом основании МИД РФ лишил их аккредитации и предписал покинуть страну в течение двух недель.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило «решительный» протест Британии из-за подачи ее дипломатами ложных сведений при получении разрешения на въезд. Лондон обвинения в адрес сотрудников посольства отверг. «Очевидно, что российское государство активно стремится добиться закрытия посольства Великобритании в Москве и не обращает внимания на опасные эскалационные последствия этого»,— заявил британский МИД.

Лусине Баласян