Rheinmetall рассчитывает на 25% от всех расходов Европы на оборону

Сегодня, 12 марта, германская оборонная компания Rheinmetall представила отчетность за 2024 год: ее выручка выросла на 36%, до €9,8 млрд, а операционная прибыль — на 61%, до рекордных €1,5 млрд. Выручка оборонного подразделения увеличилась за год на 58%, составив €2,8 млрд. Портфель заказов компании по итогам прошлого года достиг €55 млрд (рост на 44%). Rheinmetall также прогнозирует рост выручки в текущем году на 25–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner / AP Фото: Martin Meissner / AP

Генеральный директор компании Армин Паппергер, который в последние дни встречался с руководителями нескольких стран ЕС и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, по итогам этих встреч отметил, что, по его мнению, совокупные расходы на оборону европейских стран, входящих в НАТО, к 2030 году вырастут до €1 трлн.

Господин Паппергер также заявил, что Rheinmetall может получить до 20–25% от этой суммы. По его словам, концерн готов покупать других производителей вооружения и разворачивать свое производство на заводах автопроизводителей, например Volkswagen. Генеральный директор этой компании Оливер Блуме ранее заявил, что VW готов производить военную технику на своих заводах.

Акции Rheinmetall выросли сегодня, 12 марта, на 8,6%, а за последний год — почти на 200%.

Яна Рождественская