На Дону ученые ЮФУ разработали новые методы оценки почв в зонах полигонов ТКО

В Ростове-на-Дону ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали новые методы оценки состояния почвы на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба ЮФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Исследователи из Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ провели анализ почвы на заброшенных полях и пахотных землях. Они оценивали физические, химические и биологические показатели: pH, содержание гумуса, концентрация тяжелых металлов, активность ферментов, фитотоксичность почв и численность микроорганизмов. Также особое внимание было уделено биологическим индикаторам, таким как каталаза и инвертаза.

По результатам исследования ученые выявили высокое содержание металлов в почве, в том числе — медь, цинк и свинец. Кроме того, активность каталазы и инвертазы, а также общая численность микроорганизмов были снижены на 10–82% в зависимости от степени загрязнения почвы. Наиболее чувствительным маркером загрязнения оказалась активность каталазы, что делает ее перспективным инструментом для экологического мониторинга.

Ученые подчеркнули, что активность каталазы, длина корней редиса и численность микроорганизмов могут служить эффективными диагностическими инструментами для оценки состояния почв в техногенных зонах.

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Снежана Стодольская