В России запустят новый проект по развитию медицинского туризма.

В России планируют запустить новый проект, ориентированный на развитие медицинского туризма с привлечением пациентов из стран СНГ и дружественных государств. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ. Пилотное подключение партнерских медучреждений, как частных, так и государственных (на платной основе), начнется в июне. По оценке инициаторов, ежегодная потенциальная аудитория составляет не менее 1 млн человек.



Генеральный директор «ВТБ Медицина» Сергей Нечаев уточнил, что исследования, проведенные в странах СНГ, показали выраженный спрос на доступную и качественную медпомощь, при этом 90% респондентов выразили доверие к российским врачам. Гражданам Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана и других стран предложат сопровождение на всех этапах лечения.

Согласно данным аналитической компании IQVIA, ежегодно в России проходят лечение свыше 1 млн граждан СНГ, однако число так называемых «медицинских туристов» — лиц, приезжающих исключительно ради медицинских процедур, — оценивается в 130 тыс. Средний чек в этой категории составляет около $630. К 2030 году, по оценкам аналитиков, объем рынка может удвоиться по числу пациентов и вырасти более чем в три раза в денежном выражении. Основной рост ожидается в высокотехнологичных направлениях: нейрохирургии, офтальмологии, акушерстве, кардиологии и ортопедии.