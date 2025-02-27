ДГТУ для восстановления старейшего донского агротехникума разработает генплан

В Ростовской области Донской государственный технический университет (ДГТУ) разработает генеральный план для восстановления Пухляковского агротехникума, который недавно перешел под его временное управление на безвозмездной основе, сообщает РБК Ростов со ссылкой на ректора ДГТУ Бесарион Месхи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По словам господина Месхи, агротехникум требует полного восстановления из-за серьезных повреждений. Планируется реконструкция учебных корпусов, общежития, котельной и вспомогательных строений, включая склады и поля площадью около одного тыс. га, которые заросли травой.

Финансирование проекта будет совместным: средства предоставят партнеры донского вуза, региональные минсельхоз и минобразования, а также минобрнауки РФ и сам ДГТУ. Точная сумма расходов пока не разглашается.

Восстановленный техникум сможет принимать более 500 студентов при условии организации обучения в две смены — тогда его пропускная способность может увеличиться до тысячи человек. Ректор подчеркнул, что это позволит эффективно использовать ресурсы одни студенты будут работать на полях, другие учиться, а затем меняться местами.

Уточняется, что вопрос о передаче техникума ДГТУ обсуждался с середины 2024 года. Тогда Бесарион Месхи заявил, что восстановление учебного заведения планируют завершить в 2025 году. В планах также создание виноградников, разработка новых образовательных программ и стажировки для студентов и преподавателей.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в текущем году объем средств на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) и развитие села Ростовской области увеличится до 10,6 млрд руб., что на 2 млрд превышает показатели 2024 года.

Снежана Стодольская