На Ростовской АЭС отработали навыки оперативного реагирования на нештатные ситуации

Такие мероприятия на атомных станциях России проводятся регулярно и обеспечивают поддержание высокого уровня безопасности АЭС и профессиональной подготовки персонала.



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20 мая на Ростовской АЭС прошла плановая противоаварийная тренировка (ПАТ*), участие в которой приняли сотрудники атомной станции, группы противоаварийного реагирования и формирования, привлеченные к ликвидации условной нештатной ситуации, представители МЧС и ФМБА России.

Условная нештатная ситуация была смоделирована на полномасштабных тренажёрах учебно-тренировочного подразделения. Во время тренировки проверена система оповещения и алгоритмы взаимодействия различных служб, приведена в действие специализированная мобильная техника, отработаны мероприятия по ликвидации условного пожара, эвакуации людей и оказанию медицинской помощи.

На промплощадке атомной станции были задействованы передвижные узел связи, дизель-генераторы и насосные установки, а также спецтехника отдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», обеспечивающего пожарную безопасность объектов Ростовской АЭС.

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«Обучение, тренировки и непрерывное совершенствование — важнейшие составляющие нашей работы. В ходе таких противоаварийных тренировок мы проверяем готовность персонала к уверенной и слаженной работе в нестандартных условиях. Способность оперативно проанализировать сложную ситуацию и принять верное решение - это залог безопасной и надежной работы Ростовской АЭС - крупнейшего энергетического предприятия Юга России», - рассказал руководитель ПАТ директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Энергоблоки №1, №2 во время тренировки работали в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с ПАТ, не были предусмотрены и не проводились.

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На энергоблоке №3 ведутся ремонтные работы с 29 апреля. Энергоблок №4 19 мая отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.