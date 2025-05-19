Энергоблок №4 Ростовской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации

Регулярное проведение ремонтов на российских АЭС направлено на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надёжное энергоснабжение потребителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

19 мая 2025 года в 3 часа 45 минут (мск.) энергоблок №4 Ростовской атомной станции отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР*).

В период ППР будут выполнены капитальный ремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ и всех трех систем безопасности. В турбинном отделении запланированы капитальные ремонты цилиндра высокого давления турбины и турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования.

«Все работы, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, мы планируем завершить до наступления пикового потребления электроэнергии на Юге России, которое приходится на июль и август. Кроме того, в период ППР запланированы мероприятия по модернизации в реакторном и турбинном отделении энергоблока. В частности, будут модернизированы узлы уплотнения гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и компенсаторов давления», - сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

За время эксплуатации с 2018 года энергоблок №4 Ростовской АЭС выработал более 59 миллиардов кВтч электроэнергии. Этого объема энергии хватит, например, для обеспечения нужд всех потребителей Ростовской области в течение трех лет.

Работа энергоблока №4 Ростовской АЭС позволила сохранить почти 5 млрд кубометров природного газа или 27,6 тыс. тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии, а также предотвратила попадание в атмосферу свыше 27,6 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

В настоящее время на Ростовской АЭС в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки в штатном режиме работают энергоблоки №1 и 2. На энергоблоке №3 ведутся ремонтные работы с 29 апреля. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка: *ППР - это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной и гарантированной выработки электроэнергии. Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.