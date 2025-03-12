Складные смартфоны Oppo Find N5 могут выдержать вес человека

Компания Oppo провела испытания четырех смартфонов Oppo Find N5, которые в компании называют самыми тонкими складными устройствами в мире, и показала их прочность. В ходе тестов устройства смогли выдержать вес взрослого человека и сохранили работоспособность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смартфон Oppo Find N5

Фото: ТАСС / Wang Gang / VCG / Visual China Смартфон Oppo Find N5

Фото: ТАСС / Wang Gang / VCG / Visual China

Испытания проходили в лабораторных условиях, где инженеры проверяли долговечность шарниров и гибких дисплеев. Смартфоны успешно выдержали многократные сгибания и нагрузку до 50 кг. В Oppo утверждают, что благодаря усовершенствованному механизму шарниров срок службы устройств значительно увеличен.

Oppo анонсировала складной смартфон Find N5 в феврале 2025 года. В раскрытом виде толщина устройства составляет 4,21 мм, что лишь немного превышает размеры разъема USB Type-C. Также компания представила смарт-часы Watch X2 с высокой автономностью.

Евгений Федуненко