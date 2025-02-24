Oppo представила самый тонкий складной смартфон Find N5

Компания Oppo анонсировала крайне тонкий складной смартфон Find N5. В раскрытом виде толщина устройства составляет 4,21 мм, что лишь немного превышает размеры разъема USB Type-C, толщина в сложенном состоянии — 8,93 мм. Стоимость смартфона начинается от $1240.

Новинка получила усовершенствованный механизм шарнира, который делает складку на экране менее заметной, а также новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с улучшенной энергоэффективностью, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 1 ТБ.

У смартфона внутренний AMOLED-дисплей на 8,12 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также внешний на 6,62 дюйма. Внешняя панель поддерживает быструю аутентификацию с помощью отпечатка пальца.

Смартфон оснащен камерой на 50 МП с продвинутыми алгоритмами съемки, поддерживающими ночную и портретную фотографию. Кроме того, Find N5 получил емкий аккумулятор на 5600 мА•ч на с поддержкой сверхбыстрой зарядки.

Евгений Федуненко