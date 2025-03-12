На старт: «Ростелеком» предлагает пройти цифровой тест-драйв

«Ростелеком» предлагает бесплатно подключить цифровые сервисы тарифа «Тест-драйв». В пакетное предложение входят услуги домашнего интернета, мобильной связи, облачного видеонаблюдения, а также онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В течение 30 дней новые абоненты могут воспользоваться ими бесплатно. Акция действует до 15 мая 2025 года.



Фото: Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком" в Башкортостане

Высокоскоростной интернет «Ростелекома» доступен миллионам семей по всей стране. Абоненты из разных регионов могут скачивать образовательный или развлекательный контент в любом объеме и в любое время. Домашнее видеонаблюдение — один из востребованных сервисов «Ростелекома» на собственной платформе «Умный дом». Цифровое решение помогает отслеживать обстановку внутри помещений и на улице, контролировать режим освещения, возможные протечки, открытие дверей или окон. Оповещения о нештатных событиях или движущихся объектах пользователи получают автоматически на телефон. Камеры домашнего облачного видеонаблюдения «Ростелекома» установлены уже в более 1 млн квартир и домов по всей стране.

«Ростелеком» постоянно развивает сетевую инфраструктуру, что гарантирует надежность соединения для работы домашних цифровых устройств. Поддержку клиентов обеспечивают тысячи специалистов в разных регионах с помощью технологий искусственного интеллекта.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:

«При подключении нового тарифа от “Ростелекома” можно целый месяц бесплатно тестировать услуги связи и облачное видеонаблюдение. Предложение не ограничивает абонентов ни в скорости, ни в качестве сервисов. Интернета хватит и на онлайн-учебу, и на работу за ноутбуком, и на совместный просмотр фильмов или сериалов, и на компьютерные игры. Безопасность домашней среды обеспечит умное видеонаблюдение из защищенного облака “Ростелекома”. Мы лидируем на рынке базовых сервисов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ, оставаясь надежным технологическим партнером для всей семьи».

Пакетные предложения «Ростелекома» для всей семьи — самое быстрорастущее направление услуг для частных клиентов. По статистике оператора, новые абоненты чаще отдают предпочтение комплексным решениям, объединяющим до четырех-пяти популярных услуг в одном тарифе и позволяющим заметно экономить на услугах связи и интернета.

Подключить тариф «Тест-драйв» можно онлайн на сайте оператора.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков). «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане