Apple покажет иммерсивный концерт группы Metallica для Vision Pro

Американская корпорация Apple анонсировала иммерсивный концерт Metallica, созданный специально для гарнитуры Vision Pro. Шоу под названием «Metallica: Live in Concert» было снято в формате пространственного видео с объемным звуком, что обеспечит эффект присутствия на сцене рядом с музыкантами и 180-градусный обзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Vision Pro Фото: Apple Vision Pro

Пользователи Vision Pro смогут наблюдать за выступлением под разными углами, переключаясь между ракурсами и ощущая себя частью шоу. Концерт был снят в Мехико в рамках мирового турне Metallica и включает полные исполнения песен «Whiplash», «One» и «Enter Sandman». Выход «Metallica: Live in Concert» запланирован на 14 марта в Apple TV+.

Ранее Apple отложила релиз обновленной версии Siri c ИИ-функциями до 2026 года. Также компания анонсировала более дешевый MacBook Air с чипом M4, представила мощный iPad Air с функциями ИИ и бюджетный смартфон iPhone 16e.

Евгений Федуненко