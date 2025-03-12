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Коммерсантъ FM
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Apple покажет иммерсивный концерт группы Metallica для Vision Pro

Американская корпорация Apple анонсировала иммерсивный концерт Metallica, созданный специально для гарнитуры Vision Pro. Шоу под названием «Metallica: Live in Concert» было снято в формате пространственного видео с объемным звуком, что обеспечит эффект присутствия на сцене рядом с музыкантами и 180-градусный обзор.

Фото: Apple Vision Pro

Фото: Apple Vision Pro

Пользователи Vision Pro смогут наблюдать за выступлением под разными углами, переключаясь между ракурсами и ощущая себя частью шоу. Концерт был снят в Мехико в рамках мирового турне Metallica и включает полные исполнения песен «Whiplash», «One» и «Enter Sandman». Выход «Metallica: Live in Concert» запланирован на 14 марта в Apple TV+.

Ранее Apple отложила релиз обновленной версии Siri c ИИ-функциями до 2026 года. Также компания анонсировала более дешевый MacBook Air с чипом M4, представила мощный iPad Air с функциями ИИ и бюджетный смартфон iPhone 16e.

Евгений Федуненко

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