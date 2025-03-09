Apple отложила релиз обновленной версии Siri c ИИ-функциями до 2026 года

Американская корпорация Apple отложила выпуск голосового помощника Siri с продвинутыми функциями искусственного интеллекта до 2026 года. Вероятно, новые возможности будут представлены в операционных системах iOS 19 и macOS 16.

По словам представителя Apple, для реализации расширенных функций Siri требуется больше времени и теперь их запуск ожидается в «предстоящем году». Это решение является редким случаем публичного признания Apple о задержках в разработке. Ожидалось, что обновленная Siri появится в апреле 2025 года с выходом iOS 18.4.

Ранее Apple анонсировала более дешевый MacBook Air с чипом M4 и в новом цвете. Также компания представила мощный iPad Air с функциями ИИ, улучшенный базовый iPad и бюджетный смартфон iPhone 16e.

Евгений Федуненко