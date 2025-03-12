Прокуратура начала проверку в СУНЦ УрФУ после массового заболевания школьников

В Екатеринбурге прокуратура Кировского района организовала проверку после массового заболевания учащихся СУНЦ УрФУ, которые проживают в общежитии, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начиная с вечера 11 марта, от них стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание — плохо себя почувствовали порядка 30 человек. Сейчас врачи осматривают подростков, собирается информация от учащихся, проживающих с родителями по месту жительства.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, заместитель губернатора региона Павел Креков поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших, а также проанализировать объем коечного фонда — в случае необходимости будут подготовлены дополнительные места в инфекционных палатах.

По предварительным данным, у 27 учащихся СУНЦ УрФУ от 16 до 18 лет диагностирован острый гастроэнтерит, госпитализированы 20 человек, на месте работают пять бригад скорой помощи. Роспотребнадзор Свердловской области начал проверку.

Ирина Пичурина