Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» возобновились

Словакия ожидает поставки топлива по нефтепроводу «Дружба» к вечеру среды. Об этом сообщил трубопроводный оператор Transpetrol.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

«По нашим данным, после устранения технических причин на нефтепроводе "Дружба" на участке за пределами Словакии была восстановлена перекачка нефти по направлению к нам, поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером»,— приводит местное издание Dennk N заявление компании.

Вечером 11 марта Transpetrol сообщил о приостановке приема нефти по «Дружбе». Компания уточнила, что это произошло «по техническим причинам за пределами республики».

В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставка российской нефти в Венгрию остановлена из-за удара беспилотника ВСУ по измерительной станции «Дружбы». Позднее генеральный штаб ВСУ официально признал, что нефтепровод был целью атаки беспилотниками. В этот же день господин Сийярто сообщил о возобновлении поставок топлива.

Вчера Россия пережила самую крупную атаку беспилотников в своей истории. За ночь 11 марта было сбито 343 беспилотника. В их числе 91 БПЛА над Москвой и Подмосковьем, еще 126 — над Курской областью. В Подмосковье погибло 3 человека, 20 пострадали. В Белгородской области один человек погиб и шесть пострадали.

Подробнее о последствиях атаки — в материале «Ъ» «Всегда думала, что до нас не дойдет».