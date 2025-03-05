Двух пострадавших жителей многоэтажки в Белореченске госпитализировали

Врачи Белореченской районной больницы совместно с сотрудниками регионального минздрава оказывают помощь двум пострадавшим при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У одного из пострадавших есть серьезные ожоги, при необходимости его доставят в краевую больницу Краснодара. У второго жителя — ушиб, третьему назначили амбулаторное лечение.

54 жителя дома эвакуированы. 25 находятся в пункте временного размещения.

«Поручил главе района Сергею Сидоренко обеспечить людей всем необходимым до тех пор, пока они не вернутся в свои квартиры»,— отметил губернатор.

Сегодня ночью в доме на улице Красной в Белореченске произошла детонация баллонного газа, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Сейчас оперативные службы выясняют причины произошедшего. В городе введен режим ЧС.

Алина Зорина