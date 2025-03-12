Якушев не исключил корректировок к новому закону о МСУ

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев не исключил, что в новый закон о местном самоуправлении (МСУ) потребуется вносить дополнительные изменения. Необходимость корректировок продиктует практика применения положений документа на местах, указал единоросс на встрече с главами муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Насколько новый закон ответит на назревшие вопросы, покажет только практика»,— подчеркнул господин Якушев. За практикой его применения на местах ЕР проследит совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, пообещал политик: «Мы вместе должны эту ситуацию мониторить и, если, не дай бог, увидим кризис, вмешаться и все расставить на места».

По мнению господина Якушева, «не факт», что новый закон «ответит на все вопросы», поэтому в будущем, «возможно, потребуются изменения». Вероятно, первые результаты внедрения новелл в МСУ партия зафиксирует спустя год. «Первый год всегда самый напряженный»,— добавил Владимир Якушев.

Подробнее о взаимодействии «Единой России» с чиновниками на местах — в материале «Ъ».

Григорий Лейба