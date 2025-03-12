Экс-министру свердловского ЖКХ Николаю Смирнову продлили содержание под стражей

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под стражей до 17 мая включительно бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов (справа)

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга Николай Смирнов (справа)

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Заседание суда по рассмотрению ходатайства следственного органа о продлении срока содержания под стражей прошло 12 марта. Постановление не вступило силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, Николай Смирнов был арестован в конце января. Заявление об уходе с поста министра по собственному желанию он подал 13 января, отработав в должности 13 лет. На суде 6 февраля стало известно, что Николай Смирнов получил взятку через посредника в виде денег, которая предназначалась «за общее покровительство».

В деле экс-министра фигурируют еще несколько человек, в том числе его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов, в отношении которого возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Кроме того, по делу Николая Смирнова был арестован директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексей Харламов.

Ирина Пичурина