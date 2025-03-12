Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола и вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд соревнований составил более $9,6 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. В рейтинге АТР Медведев занимает 6-е место, Пол – 11-е.

В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с французским теннисистом Артюром Фисом, занимающим 21-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет до 16 марта. Он относится к категории «Мастерс». В 2024 году победителем розыгрыша стал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Таисия Орлова